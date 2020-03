Carta de Miguel Del Pla a Alicia Kirchner

Sra. Gobernadora:

En La Emergencia Económica, La Prioridad Es Cuidar a Los Trabajadores

La crisis sanitaria y económica afecta ante todo a los trabajadores públicos y privados.

1- Los privados porque muchas empresas contratistas del petróleo, la construcción y de la minería amenazan con suspender sin sueldo o despedir personal. Los trabajadores en negro se debaten entre acatar la cuarentena o ir a trabajar ante el hecho concreto de no percibir el salario y la ayuda nacional de $10.000 no alcanza para cubrir los costos de la canasta básica.

Para los empleados informales proponemos que la ayuda económica sea de $30.000 y para los trabajadores del sector privado proponemos prohibir los despidos y suspensiones por 180 días.

2- La cuestión de salud y la miseria golpean en las barriadas periféricas, y con grave falta de infraestructura sanitaria sobre todo en el norte provincial.

Planteamos medidas de emergencia que aseguren el agua potable en las barriadas periféricas especialmente en la zona norte, así como la provisión de kits sanitarios y alimentos frescos.

3- A los empleados públicos el gobierno les postergó una vez más la paritaria central y están con salarios más cercanos a la indigencia que a la pobreza. Mientras cientos de monotributistas no son incorporados a planta, muchos en los hospitales.

Lo urgente es un plus de emergencia de $ 15000 para todos los empleados públicos, salud, docentes, judiciales, viales, etc. que no cubren la canasta familiar y el pase a planta inmediato del personal precarizado en la salud y todas las áreas de gobierno.

Hemos leído atentamente el Decreto 314 de emergencia económica y sanitaria, por el que se procede a otorgar una serie de facilidades económicas al sector comercial y empresario de la provincia.

Rechazamos estas medidas que han dado el mismo trato a comercios que están cerrados, con otros que están vendiendo como nunca como los supermercados y las farmacias. No es aceptable otorgar un beneficio adicional a empresarios que están haciendo pingües ganancias, cobrando precios siderales gracias a la emergencia de salud.

Lo mismo ocurre con la postergación del impuesto inmobiliario rural, donde el beneficio para una estancia chica o sin producción, se extiende a las grandes estancias que no solo deberían pagar en fecha sino que se deberían actualizar los valores ridículos que pagan por este tributo desde hace muchos años.

Estas medidas constituyen UN SUBSIDIO a CARREFOUR, LA ANONIMA, BENETTON, MINERAS, PETROLERAS Y ALGUNA CADENA DE FARMACIAS. Un subsidio a los grandes, realizado por un gobierno provincial que le niega migajas a sus trabajadores resulta vergonzoso.

Por último llama la atención que se negocie con un “dirigente empresario” como el Sr. Polke que realiza un fraude laboral, explotando a 200 trabajadoras de limpieza de las escuelas, a quienes paga aportes por media jornada siendo que trabajan la jornada completa y a veces más. Claro que el gobierno ha hecho la “vista gorda” a estos manejos desde siempre.

Proponemos el PASE A PLANTA ESTATAL QUE DIGNIFIQUE A ESTOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PRECARIZADAS EN EMPRESAS TRUCHAS Y COOPERATIVAS.

Miguel Del Pla