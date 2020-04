Ávila: “Siempre vamos a defender las Pymes de la región”

El Secretario General valoró el esfuerzo del Ejecutivo nacional para establecer un canal de diálogo en busca de alternativas ante la crisis por la pandemia y por la caída del precio del Barril de Crudo. “Todos tenemos que poner y perder ahora, para después poder ganar todos juntos”, aseguró.

Jorge Ávila participó esta tarde de un encuentro junto al Tesorero de la Institución, Héctor Millar y a su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, con el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá y al Presidente de la Cámara de Empresas Regionales de la Cuenca del Golfo San Jorge, Ezequiel Cufré; en el marco de esa búsqueda de la mejor salida a la situación de coyuntura.

El líder sindicalista indicó la problemática que supone el mes de abril en cuanto a salarios pero también en cuanto a la continuidad o no de muchas PyMEs locales, especialmente por la postura de la operadora de Bandera, de la cual dijo que es “sin dudas el sector más complicado en la Cuenca, porque YPF se compromete a hacer cosas que después no cumple y lamentablemente cada día que pasa, pone más en jaque las empresas de la región”.

“YPF no es lo que esperábamos desde el Estado, es una empresa que debe tener directivos presentes y no escondidos esperando que los Trabajadores den la cara. Ahí está el primer punto de inflexión de una empresa que quiere liderar una Cuenca y no tiene cómo hacerlo porque todos los activos de mayor producción hoy en día están destinados a Vaca Muerta y no en Chubut, todo que ha hecho siempre lo hizo mirando para la Cuenca Neuquina, olvidándose del Golfo San Jorge”, determinó.

En base a ello, consideró que deben encontrar en YPF “un entendimiento para salir de esta coyuntura, y que no siga ahogando financieramente a las PyMEs, que les empiece a abonar lo que tienen porque no tiene sentido retenerles la facturación”, y agregó que los Petroleros han aguantado esta situación y se siguen exponiendo “porque creo que todos tenemos que seguir poniendo un granito de arena, y ahora hay que pedirle a los que más tienen y los que más invierten, que son las operadoras; que se hagan cargo del mayor costo social que puede tener esta pandemia. Y después vendrá la otra discusión, la de sentarse y ver cómo queda el Barril Criollo, si sirve o no, y cómo queda la continuidad laboral después de esto”.

Discusión por Cuenca y por Operadora

El titular del Gremio más poderoso de la región agradeció la apertura de Nación a su iniciativa de la semana pasada de proponer una mesa de discusión por Cuenca, que se hará mediante el Ministerio de Trabajo “para empezar a tratar estos temas y poder encauzar algo que nos sirva a todos. Indudablemente la situación empieza a ser crítica para el mes de abril, porque es un mes en el que casi el 90% de las PyMEs y empresas grandes no van a facturar”, advirtió.

Comparó asimismo la situación de San Antonio Internacional que quiere pagar en cuotas tal como lo hace en la Cuenca Neuquina: “eso es estrategia empresarial, lo podemos entender mientras se pague todo el salario dentro de los días convenientes sin generar deudas, eso podemos llegar a mirarlo, pero de aquí en adelante, hay que empezar a sortear escollos”, enfatizó.

En base a ello, consideró muy positivo que hayan logrado una mesa de trabajo “para poder dialogar y encontrar las mejores salidas; un espacio en el que estemos todos los actores de la actividad: los Trabajadores, las empresas, el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, las empresas de servicios. Entre todos tenemos que ser capaces de resolver los problemas, que son serios y proponer soluciones que sean superadoras”.

“Los Trabajadores Petroleros sabemos lo que es el sacrificio, nadie nos va a contar lo que es poner el hombro en las difíciles. Esta es muy dura, pero no vamos a aflojar, como nunca lo hicimos. Nos vamos a cuidar, porque en ese cuidado está también el de nuestras familias. Pero Argentina sabe que vamos a seguir poniendo el lomo como siempre”, subrayó ‘Loma’.

Y agregó finalmente que “no sabemos cómo vamos a encontrar una salida para Chubut, por eso vemos muy bien la apertura del Gobernador de colaborar con nosotros a partir del ministro Cerdá, para ver cómo salimos de esta coyuntura a la que estamos expuestos todos”.

Fuente: Faceboook Sindicato Petroleros Chubut