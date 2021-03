Apertura del año institucional 2021: Soloaga lamentó que en Santa Cruz haya que discutir un reparto de migajas

En el discurso que pronunciara el viernes para inaugurar el período institucional 2021 de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga convocó a referentes de los planos sociales, políticos y gremiales con poder de decisión en Santa Cruz para conformar la gran mesa de concertación santacruceña que resuelva cuestiones estructurales en materia hidrocarburífera, minera y pesquera entre otras y ponga a Santa Cruz de pie en el nuevo tiempo, en el nuevo siglo».

En ese sentido el jefe comunal reparó que los proyectos de desarrollo para esta provincia seguirán siendo inviables si no se discute y cambia un derecho público provincial y una legislación perimida por el paso de los años, que pertenece al siglo pasado y a otra Santa Cruz donde sus ingresos son exiguos y las grandes empresas siguen acumulando suculentas ganancias y «nosotros los santacruceños no podemos continuar discutiendo sobre migajas», resaltando además que en materia distributiva en la zona norte «tenemos que dejarnos de pelear por las achuras mientras que la vaca está en la capital de la provincia».

Para fundamentar sus dichos puso de relieve que «casi el noventa por ciento de los recursos mineros, petroleros y la totalidad de los pesqueros están en la zona norte, por lo cual queda claro que no hay una distribución equitativa de los ingresos económicos que recibe la provincia, aunque los mismos constituyan una ínfima parte de lo que se lleva el empresariado.

De hecho, sostuvo, no se cumple con uno de los postulados que legara el General Juan Domingo Perón que propició la distribución equitativa de la riqueza para el desarrollo de los pueblos, a fin de conferirles justicia social, dignidad y felicidad a sus habitantes.

En ese contexto referenció que, por el contrario, en Cañadón Seco, el presupuesto anual de solo 262 millones de pesos se destina de manera adecuada a sus necesidades de su comunidad.