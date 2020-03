Ampuero denuncia abandono del Ejecutivo Municipal y reclama recomposición para los estatales

El Secretario General de ATE Las Heras Héctor Ampuero brindó un panorama de aquella localidad en medio de la pandemia, indicando que «seguimos como en todo Santa Cruz, desde que se dio inicio a la cuarentena a instancias del Gobierno Nacional».

Ampuero manifestó que “desde el inicio de la cuarentena a instancias del gobierno nacional, vemos con preocupación las distintas instancias que se dan en relación al trato diferenciado que tienen lxs gobiernos para con los trabajadores. En nuestro caso, los compañeros que dependen de la administración central, y los municipales».

Se han dado una serie de situaciones que «nos conminó, en el conjunto, a tomar medidas de fuerza al ver que, desde los distintos organismos, no se tomaban las medidas oportunas, conducentes a acatar la cuarentena y resguardar, en este caso, la salud de lxs trabajadorxs» explicó.

Conscientes, que los trabajadores del estado «atendemos los servicios y las necesidades, teniendo en cuenta que, nuestro trabajo, hace al progreso de la comunidad, hay sectores que por ser esencial el servicio que prestan, no pueden cerrar sus puertas. Casualmente, hemos recorrido estos sectores y hemos instado a que los compañeros que se desempeñan en éste marco, cuenten con los elementos e indumentaria de trabajo indispensables».

Cementerio

Condiciones mínimas e indispensables, por ejemplo, «para los compañeros que trabajan en el cementerio, un sector por el cual hemos mantenido medidas de fuerza. En éste caso, demandamos al ejecutivo municipal mediante presentaciones ante la dirección Las Heras del Ministerio de Trabajo, en el reclamo que sostenemos que se provea de elementos de trabajo e indumentaria. Guantes descartables, barbijos, overol descartable.»

En el lapso de esta semana, los trabajadores han tenido que desarrollar 3 servicios en un día donde no cuentan con elementos de protección personal y condiciones de salubridad e higiene del trabajo.

El abandono del ejecutivo municipal de sus funciones primarias es preocupante. No hay un reflejo presto para atender a la situación de lxs compañerxs y se deja que se dilate en el tiempo. Misma e idéntica situación ocurre con los inspectores en donde llegamos a la instancia, que un funcionario, en su página de Facebook pedía buzos térmicos a la población.

Salud

Desde el sindicato «estamos impulsando a que se reconozca con una bonificación, el trabajo de los compañeros que le vienen poniendo el cuerpo a esta situación, sabiendo que a ellxs, les gustaría estar a resguardo en su hogar con sus familias. Nosotros instamos a que se reconozca el trabajo que realizan a riesgo de su salud de la misma manera como lo hizo el gobierno nacional con un decreto que reconoce, o recompensa el trabajo del personal de salud.

Reclamo

De igual modo, «nos sumamos a los compañeros de ATE Santa Cruz solicitando igual medida a los compañeros de la salud y de todos los trabajadores que estén prestando servicio en estas condiciones al punto tal que tenemos que recurrir a un medida del medioevo cuando la peste negra. En este marco se debe reconocer, no con aplausos, a los trabajadores».

Saludamos a los trabajadores del Calafate, del Hospital SAMIC con un abrazo que vienen luchando por su trabajo, por su hospital desde el gobierno anterior.

Hace escasos días hemos tenido un recuerdo importante para la democracia en el sentido de retirar los elementos represores que tanto mal han hecho al país y a la clase trabajadora.

Hoy, vemos cómo hay casos que nos retrotraen a un pasado desterrado. El germen de represión está latente en las fuerzas armadas al repetir prácticas pasadas.

Detención

Hoy tomamos conocimiento de la detención de un ciudadano por el lapso de 8 horas por parte de la Gendarmería Nacional, plazo en el cual no se supo de su paradero y retención de elementos personales que aún no han sido devueltos a su propietario. Ante la denuncia que no prospera, nuestra seccional se solidariza y ponemos el acento sobre este tipo de cuestiones.

«No se discute la cuarentena. Pero sí, cuestionamos este tipo de métodos que nada tienen que ver con el estado de derecho y donde las organizaciones sociales, políticas y sindicales, suelen ser el centro de sus operaciones, accionar que nosotros, obviamente, repudiamos” finalizó. ATE Santa Cruz*