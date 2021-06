Aburto y «el hecho de corrupción más importante en el municipio» de Río Gallegos

El ex intendente, que renunció en medio de un escándalo por corrupción, ahora quiere ocupar una banca representando a Santa Cruz. El ex concejal, Marcelo Saá, recordó todo lo mal que le hizo a la capital de Santa Cruz.

La política de Santa Cruz da para todo. Al punto de darle una nueva oportunidad a un político que fue de los pasaron a la historia por ser protagonista de uno de los casos más escandalosos de corrupción en Santa Cruz.

Se trata de Héctor Aburto, quien tiene el descaro de querer representar a Santa Cruz como diputado nacional, participando en las elecciones legislativas de este año.

En medio de esas intenciones, apareció en redes el ex concejal, Marcelo Saá, edil que denunció dicho caso de corrupción y publicó lo siguiente:

«MUCHOS NO CONOCEN A EL EX INTENDENTE HÉCTOR ABURTO, HOY CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL.

Es mi obligación refrescar la memoria.

Durante la gestión de Aburto fui concejal y me tocó ser integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Así fue que, ni más ni menos que haciendo mi trabajo, descubrimos quizá el hecho de corrupción más importante en el municipio, que significó la desaparición de 5000 bolsas de cemento por un valor de 500.000 dólares (hoy al dólar Blue más de 87 millones).

Eso culminó con tareas comunitarias para los implicados y ABURTO RENUNCIÓ aduciendo problemas de salud.

LA PLATA NUNCA VOLVIÓ AL MUNICIPIO …

MANIOBRAS CON FONDOS PUBLICITARIOS, EL MANEJO TAL CUAL KIOSKO FAMILIAR DE LAS RECAUDACIONES DIARIAS, EL USO PARA GASTOS PERSONALES DE LAS CAJAS CHICAS DEL MUNICIPIO FUE MONEDA CORRIENTE EN ESA ÉPOCA JUNTO A LA COMPLICIDAD DE CONCEJALES TALES COMO VILLAFAÑE, METAZA, SANCHO ….

Por eso es importante releer este que fue mi trabajo en comisión, inicio de la denuncia penal y ante el Tribunal de Cuentas.

Todo el proceso fue largo y logramos mostrar la corrupción de esa licitación ..

DESPACHO DE COMISIÓN, CONCEJAL MARCELO SAA, 25 DE ABRIL DE 2002.

«…Licitación nº 013/01 Compra de Cemento: Esta licitación se tramitó para la adquisición de dos mil quinientas toneladas de cemento normal tipo C.P. 40 a granel, lo que representa cincuenta mil bolsas de cemento normal por un importe de $ 478.875,00, no obrando en la documentación la recepción de esta importante cantidad, ni las fechas de entrega de las mismas, como así tampoco se conoce a qué obras fueron afectadas. Por otra parte nadie desconoce que es imposible almacenar dos mil quinientas toneladas de cemento a granel así sea en forma parcial, ya que se deteriora la calidad por no contar con las condiciones ideales para su acopio. Cabe aclarar que esta licitación también incluía otros materiales y a través de las órdenes de pago, que también obran en nuestro poder, esos materiales que fueron pagados…

SR. PRESIDENTE.(Sancho).- ¿La licitación fue abonada en su totalidad?

SR. SAÁ.- No, lo cierto es que falta, hay un parcial que falta entregar, pero esa licitación también incluía otros materiales que sí fueron entregados y que constan en los libramientos de pago la entrega de los materiales, no así los pagos por el cemento, no consta en la documentación de la rendición del tercer cuatrimestre el ingreso, averiguaciones hechas en el lugar, en diferentes lugares del municipio, en depósito donde está la planta, dan cuenta que no existió el ingreso de esa cantidad o no se evidenció, por las personas que hemos consultado, el ingreso de esa importante cantidad de material, lo cierto es que faltan entregas, falta un porcentaje, en cuanto las entregas a esa licitación no fue ingresado en la rendición cuatrimestral, están las órdenes de pago en las mismas, donde no a especifican entregas de materiales, de mercadería que tiene que constar, es decir, es la combinación de todo el procedimiento. Hay otras licitaciones que sí están en la rendición cuatrimestral que tampoco culminan con la recepción de los materiales, basta con hacer la revisión de las carpetas de las licitaciones, nosotros revisamos puntualmente, se han cancelado y no constan las entregas de materiales, puede ser un error administrativo pero esta cuestión y en la opinión pública creo merece ser aclarada o que ningún funcionario ha hecho nada con respecto a la licitación, ni hayan mostrado documentación, ni las rendiciones demuestran que hayan sido entregados estos materiales, por eso lo ponemos nosotros.

Y por otra parte, al margen del tratamiento de la rendición cuatrimestral, hemos solicitado en forma escrita a la Intendencia Municipal y por supuesto no hemos recibido ninguna contestación, para que nos remita la documentación referente a esa licitación donde conste las recepciones del material, no sé si el señor Presidente ha recibido esa documentación, nosotros la pedimos oficialmente, la tenemos que pedir por nota para que nos quede constancia, lamentablemente en las rendiciones no está eso y no se nos contestó esa nota.

Por todo lo expuesto y considerando las evidentes anomalías detectadas y el escaso tiempo para poder analizar exhaustivamente toda la documentación y al no haber sido contestadas diferentes notas cursadas al área del municipio para aclaraciones varias, sumado a ello la difícil situación financiera y de endeudamiento de nuestro municipio, es que vamos a rechazar la rendición del tercer cuatrimestre del año 2001 votando por la negativa y solicitando que el presente Despacho sea incluido en el expediente de referencia.

Cabe hacer mención que la rendición cuatrimestral fue analizada por quien habla como miembro de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que de la comisión de Presupuesto y Hacienda no participó ningún otro Concejal en la remisión, podría haber sido oportuno y podríamos haber aclarado muchas cuestiones si lo hubieran hecho, pero evidentemente la seguridad en la correcta rendición que deben tener o desde su visión consideran que no hay nada que objetar y está todo bien, por eso no consideraron oportuno presentarse en el análisis de esta documentación, nosotros lo hicimos, creo que es nuestro deber, debemos dar vista a esta documentación, así lo establece la Ley, no podemos formular cargos con respecto a la actuación sino que lo vamos a hacer a través de las comunicaciones pertinentes, a través de este Despacho que va a llegar al Tribunal de Cuentas cuando se remita la información y vamos a adjuntar más documentación aclaratoria por cada uno de los procedimientos que mencionaba, pero cabe hacer mención a esto, que los únicos que participamos fuimos los miembros del Bloque de la Unión Cívica Radical, estuvo trabajando también personal del bloque, personal del Concejo, también de comisiones estuvieron trabajando con nosotros, que colaboraron totalmente en posibilitarnos esta documentación e informarnos también.

Esa es la explicación de la Orden de Despacho que vamos a votar por la negativa y si hay una explicación al respecto por parte de los Concejales del Justicialismo me gustaría escucharla, si no es así voy a profundizar en algunas cuestiones, porque no quiero que se tome como que hemos argumentado en forma general y no vamos a puntualizar, tenemos elementos para puntualizar cada procedimiento y estamos a disposición para discutirlo, creo que este es el ámbito ya que no tuvimos la posibilidad en comisión, lo requerimos y hay cuestiones que por ahí ustedes pueden dar alguna explicación, creo que es importante que la comunidad conozca en qué se gasta su dinero, en qué se gastaron los fondos fijos y qué pasó con cada uno de los procedimientos que se realizaron en la Municipalidad de Río Gallegos durante el último cuatrimestre. Así que nada más por ahora y espero que por lo menos hagan alguna apreciación con respecto al Despacho de Comisión para así ya avanzar en profundizar con algunas cuestiones puntuales. Nada más por ahora.

SR. PRESIDENTE.(Sancho).- ¿Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra?

SR. SAÁ.- Pido la palabra.

SR. PRESIDENTE.(Sancho).- Tiene la palabra nuevamente, el concejal Saá.

SR. SAÁ.- Lamentablemente creo que o no se quiere discutir esta cuestión y creo que es importante, no creo que haya Concejales que no les interese saber o conocer acabadamente la rendición cuatrimestral y qué pasó con estos fondos. Creo que es beneficioso para la gestión, creo que tenemos que reconocer que hubo serias dificultades durante la gestión de Aburto, que tenemos el deber de investigar y ver cada uno de los procedimientos que se clarifiquen, no formulamos cargos estamos analizando esa posibilidad, vamos a esperar al Tribunal de Cuentas o nos vamos a presentar con toda la documentación y vamos a esperar que ellos comiencen, el Tribunal de Cuentas está trabajando en este sentido.

Pero por ahí lo que lamento es que no quieran conocer cuestiones importantes, como hablamos antes el tema de la publicidad, el tema de los gastos fijos de la Intendencia, de algunas Secretarías que burlaban todo el trámite establecido en las normas que este mismo Concejo Deliberante ha aprobado. Creo que si tienen voluntad, yo voy aportar los datos, creo que no deberíamos fijarnos el tiempo que nos pueda llevar analizar esta documentación, creo que si no la conocemos y queremos informarnos, existe una posibilidad, creo que debemos constituir el Cuerpo en comisión y discutir alguna de estas cuestiones.

Voy a respaldar cada uno de los dichos del Despacho de Comisión con documentación y espero que haya ánimo para la discusión, por ahí no nos quedemos con un Despacho de Comisión de cuatro renglones, cuando no participamos de la rendición. Me parece que no tenemos que tomar las cosas tan a la ligera, es una cuestión importante que debemos dar cuenta, que esto está relacionado con lo que demanda la sociedad como usted decía en el tratamiento anteriormente del tema de las renuncias. Creo que también y para que no nos metan en la misma bolsa, como decía el concejal Austin, cuando se tilda a los políticos de delincuentes y corruptos, para que no nos metan en la misma bolsa, porque sé que hay gente, no solamente en el Bloque de la Unión Cívica Radical sino también en el Bloque Justicialista, que no quiere que se la involucre en ninguna cuestión o no se quieren ver mezclados con esas manifestaciones que hacen, en cuanto a que somos todos iguales.

Creo que no somos todos iguales, hay gente que actúa bien y hay gente que actúa mal y eso es lo que nos mueve. No quiero tratar esto tan ligeramente y que nos sigan metiendo en la misma bolsa juntamente con la gente que no hizo las cosas como corresponden, apelo a la reflexión para discutir sobre estas cuestiones. Nada más, por ahora….»

Fuente: El diario nuevo dia