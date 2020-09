A 100 años de su nacimiento: Coro caletense participará de un Homenaje a Mario Benedetti

EL Coro Independiente de Profesionales de la Salud de Caleta Olivia, dirigido por Pamela Polo y Verónica Següino, participan del Homenaje a los 100 años del nacimiento del poeta uruguayo Mario Benedetti. Junto al Coro Municipal de Las Heras y otras agrupaciones corales patagónicas actuaran este lunes 14 de septiembre a través de las redes sociales dispuesta por la organización.

“Es una gran oportunidad que se nos da, somos una conformación nueva y estamos orgullosos de representar a Caleta Olivia y Santa Cruz en toda Latinoamérica. Y si a eso le sumamos el homenaje a uno de los más grandes escritores del habla hispana nos impulsa a seguir creciendo, aún en los tiempos difíciles que vivimos” afirmo la fonoaudióloga Verónica Següino.

De la mano del Maestro Alberto Favero músico, pianista, compositor y director de orquesta argentino quien decidió volver a homenajear al poeta uruguayo con su música y bajo la coordinación del Maestro Raúl Fritzsche llega una nueva versión coral de ese poema, pieza que, ya había musicalizado en los años ´70 Favero y que compartiremos este 14 de septiembre con motivo de cumplirse 100 años del nacimiento de Mario Benedetti.

Esta nueva obra coral permitió al Maestro Fritzsche, Director del Coro Kennedy de Argentina, compartir durante varios meses encuentros que se fueron transformando en ensayos con agrupaciones corales de toda América Latina, las que se han sumado a este increíble homenaje.

Las agrupaciones corales que participan son: A todo riesgo (Uruguay), Agrupación Coral Alegrette (Brasil), Coro Guadalupe – Canelones (Uruguay), Coro Intervoces (Costa Rica), Artefactum Ensamble Vocal y Coro de la Universidad Politécnica de Aguas Calientes (México), Coro Municipal Voces de mi Ciudad (Rivera -Uruguay), Coro Popular del Departamento de Rocha (Uruguay), Coro Simón Díaz (caracas -Venezuela), Ensamble Vocal Allegro (Colombia), Coro Municipal de Paysandú (Uruguay), Coro ACJ (Uruguay), Imaginarium Ensamble Vocal (México) Coro de Cámara Mater Dei (República Dominicana), Coro Discantus de Armenia (Colombia), Coro Ensamble Soka Gakkai (Venezuela), Coro Terapia de Miércoles (Uruguay), Ensamble Vocal Centzuntl (México) Ensamble Vocal de México (México), Coro ANCAP (Uruguay), Grupo Coral Quantum (Uruguay), Schola Cantorium Sokas (Venezuela), Vox Cordis (El Salvador), Coro de Confluencia de Neuquén (Arg.) Grupo Coral La Madrid – Bs.As. (Arg.), Coro Municipal General Las Heras, Santa Cruz (Arg.), Coro Independiente de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (Arg.), Agrupación Coral del Sur Carmen de Patagones (Arg.), Coro Las 4 Voces (Arg.), Camerata Vocal Formosa (Arg.), Club de Canto Río Tercero – Córdoba (Arg.), Coral Corrientes (Arg.), Coral Juvenil U.N.T. Tucumán (Arg.), Agrupación Coral Plátanos (Arg.), Coro Ayres del Ferrer (Arg.), Coro Municipal de Villa Regina – Río Negro (Arg.), Coral Reut CABA (Arg.), Coro de niños de Corrientes (Arg.), Coro Polifónico de Tostado – Santa Fé (Arg.), Coro Rináh – Bs. As. (Arg.), Coro Volver a empezar – CABA (Arg.), Coros de Santa Fé (Arg.), Ensamble de Voces del Oeste – Bs.As. (Arg.), Grupo Coral Jácara (Arg.), Grupo Vocal Musiqué – Formosa (Arg.), Midori Grupo Vocal CABA (Arg.), Vocis ex Corde – Rosario (Arg.), Coro Kennedy Estable, Inicial, Virtual, Coro Kennedy ex – integrantes estables, Coro Kennedy ex – integrantes Escuela y de Jóvenes (Argentina).-

El estreno se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre a las 19.30 horas de Argentina a través de redes sociales.