Procesaron al titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Cuyo

David Castro fue imputado junto a la cúpula de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas Privado y Biocombustible por el presunto delito de administración fraudulenta. El dirigente se defendió y dijo que es un problema en vías de solución.

El juez de Instrucción Penal N° 2 de Caleta Olivia, Gabriel Contreras, imputó por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Sindicato Petrolero de Santa Cruz a la cúpula de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas Privado y Biocombustible, la que incluye al titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Cuyo, David Castro.

El caso nace de una denuncia del Sindicato Petrolero de Santa Cruz que denunció a la Federación por haberse apropiado de aportes de afiliados durante la etapa en la cual estuvo intervenido al gremio santacruceño entre los años 2011 y 2013. La defraudación fue estimada en unos 200 millones de pesos.

Por el caso fue citado a declarar Alberto Roberti, quien era titular del organismo y otros directivos. Sin embargo, Roberti falleció pocos días antes de la fecha en que debía comparecer.

Luego la jueza a cargo de la causa se declaró incompetente y el nuevo magistrado a cargo del caso, a partir del contenido del expediente de la causa, llegó a la conclusión de que «durante el periodo que fue intervenido el Sindicato, la Federación percibió cuantiosas sumas de dinero de las diferentes empresas donde trabajaban los afiliados, las cuales fueron depositadas en la cuenta del Banco Nación perteneciente a la Federación, omitiendo luego rendir cuentas y entregar al sindicato dicho dinero una vez regularizada su situación».

Consultado por el caso, David Castro le dijo al Post que la imputación le corresponde por ser parte de la federación y aseguró que es una cuestión que está en vías de solución. » Es una cuota extraordinaria entre el año 2013 y 2015 que el entonces titular de la Federación no le pago porque estaba intervenido el sindicato», dijo.

El dirigente petrolero mendocino aseguró que todo está en manos de los abogados y la solución sería traspasar al Sindicato de Santa Cruz bienes y propiedades que utiliza en la actualidad y que son de la Federación. Mencionó la sede del sindicato, un camping y otras propiedades tres propiedades que deberían canjearse por ese pago.

«A mí me procesan por integrar la comisión directiva, porque en realidad el procesamiento tendría que haber sido para Roberti, pero falleció», insistió el sindicalista.

Al ser consultado nuevamente por el dinero que no se le pagó al sindicato, insistió en que no se hizo porque estaba intervenido, pero no explicó dónde están esos recursos. «Esa plata hay que pagarla y por eso se va a hacer el canje», finalizó Castro.

De paso, el secretario general del Petróleo y Gas Privado de Cuyo se quejó además por la forma en que actúa la Justicia, ya que -según dijo- desde 2015 hizo denuncias contra el ex titular de la entidad que dirige en Mendoza y no hay avances.

